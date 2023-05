Inês Sousa Real foi, este sábado, reeleita como porta-voz do PAN, no âmbito do IX Congresso do partido, que decorre em Matosinhos.

A lista de Sousa Real contou com 97 votos e terá 20 mandatos. A de Nelson Silva, por sua vez, contou com 35 votos e terá 7 lugares no órgão.