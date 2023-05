Avião F-18 da Força Aérea espanhola despenhou-se

Um caça F-18 da Força Aérea e Espacial espanhola despenhou-se, este sábado, durante um voo de exibição na Base Aérea de Saragoça,

De acordo com o El País, o piloto do avião ejetou-se antes do acidente, tendo levado para um hospital com traumatismos e ferimentos.

⚡️The F-18 Hornet fighter, assigned to the 15th squadron (Ala 15) of the Spanish Air Force from the Zaragoza airbase (Zaragoza), left the chat today. The pilot managed to eject. pic.twitter.com/QezqD4ZVyC