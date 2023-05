Governo determina encerramento provisório de discoteca Dice Club

O ministério da Administração Interna (MAI) determinou o encerramento da discoteca Dice Club, em Vilamoura, devido às “sucessivas e graves ocorrências” que aconteceram durante o último ano.

Em comunicado, enviado este sábado às redações, o MAI informa que o espaço tem, no máximo, seis meses para fechar as suas portas.

"Na base da aplicação desta medida cautelar esteve a proposta de encerramento apresentada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na sequência de sucessivas e graves ocorrências perturbadoras da ordem pública ao longo do último ano", diz a nota do ministério tutelado por José Luís Carneiro.

Os atos de violência, diz ainda a nota, “têm-se registado no interior da discoteca e no respetivo parque de estacionamento, o mais recente dos quais no passado dia 14 de maio e envolvendo o uso de armas brancas".

Assim, a reabertura da Dice Club "fica sujeita ao cumprimento das medidas definidas pela GNR para reposição das condições de segurança no local e do normal funcionamento da discoteca".

José Luís Carneiro diz ter ainda solicitado à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que "examine o cumprimento das normas de segurança contra incêndios em edifícios".