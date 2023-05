Homem detido por roubar álcool em estabelecimento comercial com arma de fogo em Portimão

A Polícia Judiciária, na quinta-feira, em conjunto com a PSP de Portimão, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de roubo qualificado em dezembro de 2022, na cidade de Portimão, num estabelecimento comercial.

“O detido, em coautoria com outro indivíduo, preso preventivamente pelos mesmos factos, dirigiram-se apeados ao estabelecimento comercial e munidos de uma arma de fogo subtraíram diversas garrafas de bebidas alcoólicas avaliadas em centenas de euros, pondo-se logo após em fuga. No decurso do roubo feriram a vítima na cabeça com a coronha da arma, causando-lhe ferimentos ligeiros que não careceram, contudo, de tratamento médico”, explicou a PJ em comunicado.

O detido, de 18 anos, desempregado, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.