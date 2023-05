Otamendi sublinha: "Focado no Benfica"

Nicolas Otamendi, central do Benfica, deu uma entrevista à rádio universitária 'Radiofonicos' onde falou do momento que vive no clube, que está a um passo da conquista do Campeonato.

"Temos a possibilidade de, no domingo, nos sagrarmos campeões, pelo que vamos tentar ganhar o dérbi para podermos dar mais uma alegria a nós próprios e, claro, aos adeptos do Benfica", começou por dizer.

Deixando uma garantia, "estou focado no Benfica, ainda faltam dois jogos [para o final da temporada]. Desde que cheguei aqui que tenho procurado conquistar o primeiro título pelo clube. As épocas anteriores não foram totalmente boas. A partir daí... Mais tarde veremos o que acontece", sublinhou.

O argentino, campeão do mundo, referiu ainda que não pretende deixar o futebol agora, mas, "em algum momento as luzes vão-se apagar", concluiu.