Portugal Continental com níveis moderados e muito elevados de pólenes na atmosfera

Os níveis de pólenes na atmosfera vão estar moderados e muito elevados em Portugal continental até pelo menos à próxima quinta-feira, alerta o último boletim polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

A SPAIC explica que devido à previsão de chuva ao longo da próxima semana, "poderá ocorrer o efeito de "lavagem da atmosfera", o que irá reduzir temporariamente a concentração de pólen no ar", avança a Lusa.

Apesar disso, estão previstos níveis moderados e muito elevados para o continente, predominando o pólen no ar.

As previsões até 25 de maio indicam que nas regiões do Algarve, Alentejo, Lisboa e Setúbal vai predominar a polinização do quenopódio.

E, de acordo com a sociedade, durante o mês de maio irá ocorrer uma concentração muito elevada de pólen atmosférico proveniente da oliveira em Portugal Continental.

Na região autónoma da Madeira o pólen presente na atmosfera é predominantemente das árvores cipreste e eucalipto, enquanto nos Açores destaca-se a árvore pinheiro.

Nos dois arquipélagos verifica-se também a polinização das ervas parietária, gramíneas, urtica e tanchagem.