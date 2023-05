Lula. Flávio Bolsonaro multado de novo por espalhar mentiras

Flávio Bolsonaro foi multado em 10 mil reais (1.800 euros) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por relacionar o Presidente, Lula da Silva, com o assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.

De acordo com a imprensa brasileira, também a senadora Mara Gabrilli e a deputada Carla Zambelli também foram sancionadas com multa do mesmo valor.

Recorde-se que, em outubro do ano passado, no âmbito da segunda volta da campanha presidencial, Gabrilli concedeu uma entrevista na qual insinuava que Luiz Inácio Lula da Silva, atual Presidente do Brasil, e o Partido dos Trabalhadores (PT), estariam por trás do assassínio de Celso Daniel.