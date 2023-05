"É uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço", sublinha o Presidente

O Presidente da República discursou, esta quinta-feira, perante a seleção portuguesa de andebol em cadeira de rodas campeã europeia e mundial. Marcelo Rebelo de Sousa fez comparações entre áreas do desporto, da economia e da política, abrindo a porta a várias leituras tendo em conta a relação entre São Bento e Belém.

"É uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço, que se pode ter poder sem ter responsabilidade, isso não existe. Também no vosso caso é assim”, declarou o chefe de Estado.

Recorde-se que esta ideia de poder e responsabilidade tem sido muito sublinhada pelo Presidente da República, não só na sua comunicação ao país, sobre a sua oposição à continuação de João Galamba no Executivo - decidida por António Costa -, como nas semanas anteriores, quando recordava que podia dissolver a Assembleia ou demitir o Governo.

Sem grande empenho na subtileza do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu hoje que "o mais difícil é formar-se equipa, é criar-se espírito de corpo, é atuar como equipa" e que há sempre "altos e baixos" e que os ciclos não são todos iguais.

"Isso passa-se em tudo no país. Na economia, temos números ótimos em termos de certas matérias fundamentais para a vida dos portugueses, e depois temos problemas que não são tão ótimos no dia-a-dia dos portugueses, porque as coisas não são simultâneas", sublinhou.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que quem está no desporto, assim como na economia, na política e na sociedade em geral, está constantemente sujeito a comparações e confrontos com outros, com jogos de "mata-mata", vitórias e derrotas.