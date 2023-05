Conceito de Taguspark 'Cidade do Conhecimento' vai ser exportado para o Brasil

O Taguspark estabeleceu o seu primeiro acordo internacional, com vista à potencial exportação da marca ‘Cidade do Conhecimento’.

O Governo estadual do Paraná, no Brasil, e a CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, estiveram no Taguspark para assinarem um memorando de entendimento.

O acordo de colaboração entre as duas partes vem formalizar e dar continuidade aos vários encontros realizados nos últimos meses, nomeadamente através de troca de missões técnicas.

“Estes momentos visaram a imersão no ecossistema do Taguspark e, por outro lado, o reconhecimento do potencial de regiões no Paraná para o desenvolvimento de uma “Cidade do Conhecimento” fora das fronteiras portuguesas”, informa a administração do parque, em comunicado.

Para facilitar a transferência de conhecimento, promover visitas técnicas recíprocas e planear projetos comuns será constituído um grupo de trabalho entre as instituições

“A nossa missão enquanto principal núcleo de Ciência e Tecnologia da Península Ibérica é disseminar o conhecimento nas suas mais diversas formas, e fomentar o progresso e desenvolvimento humano e sustentável através da tecnologia e da inovação. Isto em todas as latitudes, o que nos permite aumentar a diversidade e multiplicar o valor acrescentado pelo trabalho de cooperação internacional em rede”, afirma o CEO do Taguspark, Eduardo Baptista Correia.

Já Carlos Júnior, Governador do Paraná, sublinhou que “é da maior importância conhecer e que os líderes se inspirem neste magnífico ambiente e infraestruturas do Taguspark. Queremos trabalhar cada vez mais próximos do Taguspark, e tornar realidade para o Estado do Paraná uma Cidade do Conhecimento”.