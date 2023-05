Polícia Judiciária já tem telemóvel do ex-adjunto de João Galamba

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas entregou, na quarta-feira, o telemóvel à guarda da Comissão de Inquérito à TAP no final da sua audição.

O telemóvel de Frederico Pinheiro já está com a Polícia Judiciária que vai agora tentar recuperar as mensagens que terão sido eliminadas após uma intervenção informática, que, segundo Frederico Pinheiro, foi requerida pela chefe de Gabinete de João Galamba.



A Polícia Judiciária deverá realizar uma perícia ao telemóvel que estava adjudica ao ex-adjunto na tentativa de recuperar informação, após a qual será enviado para o Parlamento um relatório dos procedimentos efetuados e do se resultado.