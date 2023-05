Costa reúne-se hoje com líder da NATO

O primeiro-ministro português, António Costa, vai-se encontrar com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em Lisboa, esta quinta-feira, devudi à ronda que o dirigente norueguês está a realizar antes da cimeira da organização em julho, que será focada no apoio à Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, garantiu que Portugal irá continuar a apoiar a Ucrânia "nas quatro frentes [política, militar, económica e humanitária]", ainda que os 'stocks' portugueses não sejam "ilimitados", acrescentando que a visita do secretário-geral da NATO também iria abordar a presença e os "objetivos destabilizadores" da Rússia em África.

Nas últimas semanas, o secretário-geral da NATO tem estado bastante ativo na preparação da próxima cimeira da NATO, que irá decorrer entre os dias 11 e 12 de julho em Vilnius, Lituânia, tendo já confirmado que a possibilidade da adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica será um dos pontos da reunião.

Esta é uma ideia vista com bons olhos por diversos Estados-membros da Aliança Atlântica, apoiada por países nórdicos e pela Polónia, contudo, ainda merece uma certa relutância de outros membros da organização, nomeadamente, Portugal.

Os opositores receiam uma escalada do conflito em curso no território ucraniano, envolvendo os países do Ocidente e Moscovo.