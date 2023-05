Jornadas Mundias da Juventude. Vaticano recua e retira de circulação selo polémico

O selo, lançado pelo Vaticano, em alusão à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 foi retirado de circulação pelos Serviços de Correios e Filatelia da Santa Sé.

A informação foi avançada pelo jornal online 7Margens, que pediu a um funcionário do Vaticano para comprar um selo, que não conseguiu tendo o posto de correios oficial da Praça de São Pedro explicado que por “ordens superiores” o selo iria ser retirado de circulação.

Recorde-se que o selo, que apresenta uma imagem com o Padrão dos Descobrimentos, com a imagem do Papa Francisco no lugar do infante D. Henrique e com jovens no lugar dos navegadores, gerou polémica nas redes sociais, com vários comentários críticos a referir que estilo visual remete para o grafismo utilizado no Estado Novo.