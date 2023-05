Greves parciais no Metropolitano de Lisboa foram suspensas

O Metropolitano de Lisboa informou, esta quarta-feira, que as greves agendadas para os dias 18, 23 e 30 de maio foram suspensas.

A suspensão ocorre “após um esforço de diálogo muito significativo efetuado quer pelo Metropolitano de Lisboa, quer pelas Associações Sindicais”, lê-se no comunicado da empresa de transportes.

Assim, o serviço far-se-á com a “normalidade habitual”, com abertura do metro pelas 6h30.

“O Metropolitano de Lisboa sublinha que se mantém disponível para prosseguir a negociação construtiva sobre as diversas matérias do Acordo de Empresa vigente, na procura de soluções conjuntas de melhoria das condições de trabalho e de remuneração no Metropolitano de Lisboa”, lê-se ainda.