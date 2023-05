Receita: Smoothie Tropical de Ananás

Calor de verão... Alentejo 34°C, um calor abrasador com sol de verão ...

Bebidas tropicais é tudo em que consigo pensar que nutrem de dentro para fora, refrescantes e saborosas, estamos em abril e da estação temos, laranja e o ananás, é rico em nutrientes especialmente em vitamina C, potássio e magnésio; tem também propriedades essenciais para o reforço do sistema imunitário e para um saudável desenvolvimento do organismo, fonte de antioxidantes o ananás fornece ao nosso organismo antioxidantes que ajudam a combater a oxidação.

Para bebericar devagar....

Smoothie Tropical de Ananás

INGREDIENTES

2 copo de ananás cortado aos cubos

1 copo de mistura de manga e papaia congelada

½ copo de sumo laranja natural

Leite de amêndoa fresco o suficiente para bater

MÉTODO

Colocar todos os ingredientes no liquidificador e selecionar a função pretendida

Dica

Pode congelar-se o ananás, isto irá conferir uma textura mais cremosa ao smoothie. Ter em atenção o liquidificador e as funções disponíveis como, triturar gelo, caso não se tenha um liquidificador mais potente.