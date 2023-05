Acompanhe em direto. Ex-adjunto de Galamba garante que ministro e chefe de gabinete sabiam das notas

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas está a ser ouvido, esta quarta-feira, na comissão parlamentar de inquérito à TAP. Frederico Pinhiero começou por sublinhar que trabalha em gabinetes do Governo desde há seis anos e que sempre cumpriu as suas funções, “do primeiro ao último dia”, de forma “empenhada e leal”. Acompanhe em direto.