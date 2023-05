Polémica. Ministra da Justiça confirma conversa com Galamba mas diz que ministro só falou na PJ

A ministra da Justiça confirmou, esta quarta-feira, que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, lhe telefonou sobre o alegado roubo do computador por parte do ex-adjunto Frederico Pinheiro.

"Confirmo que o senhor ministro das Infraestruturas nesse dia me ligou. Confirmo também que o teor da conversa foi sobre a Polícia Judiciária. Foi uma conversa curta, que durou dois minutos”, começou por dizer Catarina Sarmento e Castro, que está a ser ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

“O senhor ministro telefonou-me eram 11 da noite e queira, somente, que o pusesse em contacto com a Polícia Judiciária. O senhor ministro estava preocupado, manifestou essa preocupação e pretendia, no fundo, alertar a Polícia Judiciária”, adiantou a ministra.

A governante salientou também que João Galamba foi a única pessoa com quem falou e sublinhou que o objetivo da conversa foi, "pura e simplesmente” para estabelecer contacto com a Polícia Judiciária.

“O ministro não me pediu conselhos, pediu-me apenas para fazer o contacto, não me foi pedido nenhum conselho nem avaliação jurídica. O senhor ministro pediu-me para fazer o contacto, eu fiz, mas não me falou do SIS, apenas da PJ”, acrescentou Catarina Sarmento e Castro.

Sublinhe-que João Galamba tinha dado a entender, na conferência de imprensa, a 29 de abril, que o seu gabinete tinha entrado em contacto com o SIS para a recuperação do computador, levado pelo seu ex-adjunto, depois de ter falado com a ministra da Justiça.