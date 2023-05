"Fora de Jogo": realizadas buscas no FC Porto, Benfica e Sporting

Foram realizadas, esta quarta-feira de manhã, buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente do FC Porto, e também em Alvalade e no Estádio da Luz, onde se encontram vários elementos do fisco.

As buscas acontecem no seguimento da Operação “Fora de Jogo”, que já conta com 47 arguidos, devido a um esquema de fraude envolvendo transferências de jogadores de futebol.

O FC Porto já confirmou o sucedido, afirmando, em comunicado, que o Ministério Público realizou buscas nos escritórios da SAD.

Recorde-se que esta é segunda vez que são feitas buscas no âmbito da operação Fora de Jogo.