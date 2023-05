Eleições locais da Irlanda do Norte podem decidir impasse político do Reino Unido

As eleições autárquicas na Irlanda do Norte, que vão acontecer esta quinta-feira, poderão influenciar o impasse político no Reino Unido, que perdura devido ao Brexit.

"Embora se tratem de eleições locais, têm certamente um significado acrescido devido à ausência continuada de um governo em Stormont [sede do parlamento norte-irlandês]", disse o professor de Ciência Política da Universidade Queen's University Belfast, politólogo Jamie Pow, à Lusa.

Desde fevereiro do ano passado que esta província não tem um executivo em funções, depois de ter sido derrubado pelo Partido Democrata Unionista (DUP) para forçar o Governo britânico a renegociar o Protocolo relativo ao território no acordo de saída da União Europeia (UE).

Os unionistas rejeitaram também o acordo-quadro de Windsor, apresentado este ano pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e que deveria ser a solução para os problemas da circulação de mercadorias com o resto do Reino Unido.

"O DUP pretende que os resultados das eleições autárquicas pressionem o Governo do Reino Unido a renegociar", explicou o politólogo.

Contudo, este acrescentou que, "se a mensagem do DUP falhar e perder apoio, isso reforçará a posição de outros partidos que procuram uma restauração imediata do governo descentralizado de Stormont".

O partido tem feito campanha para centralizar o voto dos unionistas, que pretendem a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido.