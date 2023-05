Bolsonaro depõe sobre alegada fraude com certificado de vacina

O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, prestou um depoimento na sede da Polícia Federal, em Brasília, enquanto suspeito de suposta fraude com certificados de vacina contra a covid-19, algo que garante não ter tomado.

A Polícia Federal suspeita que os dados de Bolsonaro e de alguns dos seus familiares e assessores tenham sido manipulados para que entrassem nos Estados Unidos da América num momento em que as certidões eram exigidas pelas autoridades deste país.

De forma a descobrir, as autoridades efetuaram buscas na residência do ex-Presidente e de seis colaboradores próximos a 3 de maio, quatro dos quais foram e permanecem presos.

Esta é a terceira aparição do antigo líder de extrema-direita do Brasil nos últimos dois meses perante as autoridades policiais. A primeira aconteceu devido à sua alegada intenção de apreender algumas joias sauditas pertencentes ao Estado e a segunda pelo seu alegado apoio à tentativa de golpe realizada por seus apoiantes no dia 8 de janeiro.