Sete mortos em acidente em mina de ouro ilegal no Gana

Três pessoas foram resgatadas durante esta terça-feira, no entanto outras continuam presas no poço da mina Korley Teye, revelou o chefe-executivo do distrito de Birim North, Raymond Nana Dartey, local onde ocorreu o incidente.