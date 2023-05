Ciclone em Myanmar causa 60 mortos

O ciclone "Mocha" passou por Myanmar no domingo e fez pelo menos 60 mortos, segundo as autoridades regionais e os meios de comunicação locais.

Durante a passagem do ciclone houve registo de ventos de até 195 quilómetros por hora, o "Mocha" passou entre Sittwe, a capital do estado birmanês de Rakhine, e Cox's Bazar, no Bangladesh.

Em Khaung Doke Kar houve 24 mortos e 17 em Bu Ma, perto de Sittwe, revelaram as autoridades locais e residentes à agência francesa AFP.

"Haverá mais mortes, porque mais de 100 pessoas estão ainda desaparecidas", alertou Karlo, um chefe de Bu Ma.

A contagem desta segunda-feira dava conta de cinco mortos e um número não especificado de feridos, segundo a AFP.

O "Mocha" foi já considerado a maior tempestade da região em mais de uma década.

A China mostrou-se disponível para oferecer ajuda de emergência ao país em caso de catástrofe.