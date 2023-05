Autarquia esclarece que buscas da PJ não visam a Câmara do Porto

A Polícia Judiciária realizou, esta terça-feira, várias buscas, na sequência de uma operação de combate à corrupção na área do urbanismo da Câmara Municipal de Gaia, e que resultou na detenção de pelo menos sete pessoas, incluindo o vice-presidente daquela autarquia.

Na sequência da informação que referia também a autarquia do Porto, o executivo municipal veio esclarecer que as buscas não “visam” a autarquia.

“Estão sim relacionadas com empresas privadas que têm processos urbanísticos a tramitar na Câmara Municipal do Porto, como em outras autarquias”, lê-se no comunicado da câmara do Porto.

A autarquia informou ainda que estão a ser analisados pelas autoridades dois telemóveis e que a câmara se mantém “colaborante com a investigação”.