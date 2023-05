Muitas pessoas são viciadas em trabalho e não sabem fazer mais nada. Conheço gente que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro que só tem dinheiro. Passaram ao lado de uma vida, em que não tiveram os melhores momentos da vida, isto é, são ricos, mas pobres de tempo. A qualidade de vida passa por ter tempo.

À medida que envelheço para mim a gestão do tempo torna-se uma questão premente. Por um lado, demoro muito mais tempo a fazer o que fazia quando era mais novo, por outro lado, já não tenho assim tanto tempo de vida e tenho que o utilizar de forma inteligente.

Já não perco tempo com determinadas coisas que me aborrecem e sou muito selectivo, até nas conversas com outras pessoas.

Há gente que fica stressada só em pensar em se aposentar. Eu não. Aprendi a não estar ocupado, isto é, a não fazer nada para poder começar a fazer o que mais aprecio.

Temos que aprender a contemplar o tempo livre como uma verdadeira riqueza, pois, embora o dinheiro compre quase tudo, não consegue comprar tudo. Há coisas que gostamos de fazer que requerem tempo.

Pense no que faria se tivesse mais tempo? Há tantas respostas, mas algumas são evidentes: “faria mais coisas com a família”, “estaria mais tempo com os meus filhos”, “ faria coisas que aprecio e me apaixonam”.

Vivemos numa sociedade "pobre em tempo”, é um absurdo ganhar dinheiro sem poder gastá-lo, de pouco adianta ter sucesso sem tempo, há outras prioridades para além do trabalho.

A obsessão em ser o melhor trabalhador faz com que muitos roubem horas de descanso, fins-de-semana incluídos, para tarefas que deveriam ser limitadas ao horário de trabalho. Isso é especialmente dramático em pessoas que estendem os tentáculos das suas obrigações a todas as horas do dia.

Estou numa fase da vida que é importante ter tempo livre.

Fundador do Clube dos Pensadores