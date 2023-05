PJ realiza buscas nas câmaras de Gaia e do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas na Câmara Municipal de Gaia, esta terça-feira. Em causa estarão crimes de corrupção.

Segundo o Correio da Manhã, a operação visa esquemas de corrupção na área do urbanismo nas câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, foram emitidos vários mandados de detenção e as buscas estão a ser realizadas em diferentes locais dos municípios.

No terreno estarão mais de 50 inspetores da PJ.