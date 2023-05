Lukashenko aparece em público depois de rumores sobre doença

Depois de diversos rumores que mencionavam diversos problemas de saúde preocupantes, o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, surgiu, esta segunda-feira, em público pela primeira vez desde 9 de maio.

A última vez que Lukashenko tinha sido visto em público foi quando teve de abandonar as comemorações do Dia da Vitória, em Moscovo, que assinalam a União Soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, devido a problemas de saúde.

O Presidente bielorrusso visitou o comando central da Força Aérea, onde afirmou que apesar de não existir nenhuma "situação crítica", alguns "fatores" são causa de "preocupação".

Apesar de surgir com um penso na mão, este apenas abordou assuntos relacionados com a guerra e mencionou ainda a queda no passado fim-de-semana de vários helicópteros e aviões de combate militar russos, na região de Briansk, a 200km da fronteira com a Urânia.

"Desde então, as nossas tropas têm estado em alerta máximo", adiantou.