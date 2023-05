Bruxelas prevê crescimento de 2,4% na economia portuguesa

Bruxelas anunciou, esta segunda-feira, um crescimento da económica portuguesa desde ano para 2,4% – a terceira maior taxa da zona euro.

No primeiro trimestre deste ano, a economia foi impulsionada pelo turismo, com o "crescimento do PIB estimado em 1,6% [no primeiro trimestre], fortemente acima das taxas registadas nos três trimestres anteriores".

Os indicadores são otimistas para Portugal, que fica assim no top 3 dos países da zona euro com a maior taxa de crescimento.

Ainda assim, Portugal enfrenta desafios devido à "fraca procura interna", em particular porque "o consumo privado foi condicionado pela diminuição do poder de compra das famílias nos trimestres anteriores", ao mesmo tempo que "os investidores foram confrontados com taxas de juro mais elevadas".

Por sua vez, no que diz respeito ao défice, Bruxelas indica que, após este "ter diminuído para 0,4% do PIB em 2022", espera-se que diminua “para 0,1% do PIB em 2023", mantendo a mesma previsão para 2024.