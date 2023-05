Zelensky está de visita ao Reino Unido

Volodymr Zelensky encontra-se, esta segunda-feira, de visita ao Reino Unido e estará reunido com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

"O Reino Unido é líder quando se trata de expandir nossas capacidades no solo e no ar. Essa cooperação continuará hoje", escreveu Zelensky no Twitter.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.