Erdogan acusa Joe Biden de ordenar a sua derrota nas eleições deste domingo

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou, no sábado, Joe Biden de "ter dado ordem" para o derrotarem nas eleições de domingo e de a oposição se aliar aos interesses do Ocidente e atacar a Rússia, avança a Lusa.

"Biden deu a ordem para derrotar Erdogan, eu sei. Todo o meu povo sabe disso", sublinhou Erdogan num dos seus últimos comícios antes das eleições.

As sondagens preveem que estas eleições acabarão com a liderança de 20 anos do atual presidente na Turquia.

"Os boletins de voto darão uma resposta a Biden", acrescentou.

O líder turco acusou também o seu principal adversário nas presidenciais, o social-democrata Kemal Kilicdaroglu, de atacar a Rússia, uma aliada económica e política do país.

Contudo, o líder da oposição garantiu que caso seja eleito presidente, vai manter laços com a Rússia.

A Turquia vai a eleições este domingo, presidenciais e legislativas, consideradas as mais decisivas dos últimos 20 anos.

As sondagens dão a vitória a Kiliçdaroglu nas presidenciais, embora seja possível que não obtenha a maioria absoluta que evitaria uma segunda volta dentro de duas semanas.