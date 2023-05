PSD esquece-se de Carreiras e chama Isaltino e Moreira

O encontro nacional dos Autarcas Sociais-Democratas (ASD), marcado para 20 de maio em Lisboa, vai contar com as intervenções de Luís Montenegro, líder do PSD, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, e de independentes como Rui Moreira, autarca do Porto, ou Isaltino Morais, de Oeiras, além do ex-Presidente da República Cavaco Silva, que fecha as cerimónias. Mas há um ausente de peso no encontro de autarcas: Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, ficou de fora dos convites endereçados por Hélder Sousa Silva, presidente da ASD, estrutura que é autónoma do PSD.

Fonte próxima da autarquia cascalense confirmou ao Nascer do SOL que Carlos Carreiras não foi convidado a intervir no encontro e apenas recebeu um ‘save the date’ sem o programa. A mesma fonte estranha também não ter sido endereçado um convite ao autarca para intervir no painel dedicado à habitação, uma vez que a Cascais é a maior Câmara do PSD com maioria absoluta e uma das que maior investimento fez nessa área.

De acordo com a programação, a abertura do encontro ficará a cargo de Luís Montenegro e Hélder Sousa Silva. Já a primeira sessão temática será dedicada à ‘Coesão territorial, Descentralização e Lei de Finanças Locais’, moderada pelo ex-autarca e antigo dirigente do PSD Manuel Castro Almeida, com a participação de Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, e do líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, entre outros autarcas sociais-democratas.

A segunda sessão terá por tema ‘Habitação – O papel das Autarquias e o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência’, na qual intervirão o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, num testemunho por vídeo, Isaltino Morais, atual presidente da Câmara de Oeiras, Fermelinda Carvalho, presidente da Câmara de Portalegre, e do vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, que coordenou as propostas dos sociais-democratas na área da habitação.

Cavaco encerra os trabalhos.

J.M.C.