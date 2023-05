PSP faz 46 detidos nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23h59 do dia 13 de maio, realizou várias operações policiais que terminam com um total de 46 detidos.

Destas detenções, 13 foram por condução sob efeito de álcool, cinco sem habilitação, cinco por tráfico de estupefaciente, cinco por desobediência, um por resistência e coação sobre funcionários, oito crimes contra a propriedade,3 mandados de detenção e 6 por outros motivos.

Foram ainda apreendidas 53.190 doses de canábis, 103.700 doses de cocaína, e 12.470 doses de outros estupefacientes.