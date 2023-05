Zelensky de visita à Alemanha e foi recebido com honras militares

Volodymyr Zelensky está na Alemanha foi recebido este domingo com honras militares pelo Chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta que é a sua primeira visita ao país desde o início da guerra, avança a Lusa.

O presidente da Ucrânia está a visitar os aliados de forma a conseguir mais armamento e de fundos para reconstruir o território ucraniano.

Zelensky chegou à Alemanha depois de ter estado em Roma, onde se encontrou no sábado com o Papa Francisco e com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Na véspera da sua chegada, o Governo alemão anunciou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 2700 milhões de euros (3000 milhões de dólares), incluindo tanques, sistemas antiaéreos e munições.

"Já em Berlim. Armas. Um pacote poderoso. Defesa aérea. Reconstrução. UE. NATO. Segurança", escreveu hoje Zelensky no Twitter.

Nesta visita, o líder da Ucrânia encontrou-se pela primeira vez com o presidente Frank-Walter Steinmeier, chefe de Estado alemão, que foi desprezado por Kiev no ano passado, aparentemente devido aos seus anteriores laços estreitos com a Rússia, causando um arrefecimento nas relações diplomáticas entre a Ucrânia e a Alemanha.

Desde então, tanto Steinmeier como o Chanceler Olaf Scholz visitaram a Ucrânia, garantindo a Zelensky o seu apoio à luta do país contra a invasão russa.