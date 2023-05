Líder do PSD admite "interagir com Iniciativa Liberal" mesmo com maioria absoluta

Líder do PSD admite "interagir com Iniciativa Liberal" mesmo com maioria absoluta

Bruno Gonçalves Jornal i 12/05/2023 15:35

Presidente dos sociais-democratas garantiu estar disponível para ser escrutinado no caso da moradia em Espinho.