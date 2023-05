Portugal é o país do mundo que consome mais vinho 'per capita'

Portugal é o país do mundo que bebe mais vinho 'per capita' e o consumo tem vindo a aumentar, adiantou, esta sexta-feira, o subdiretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

"Os mais velhos consomem mais vinho", enquanto os adolescentes e jovens adultos bebem mais cerveja e os mais novos optam por bebidas espirituosas, nomeadamente em formato de ‘shot’, acrescentou.

Por outro lado, e em oposição ao que acontece no resto da Europa, Portugal não consome muito bebidas espirituosas, representado esta apenas 10% do consumo de álcool no país, já o vinho ocupa 60% do total.

"Portugal é dos países com o consumo 'per capita' de álcool mais elevado em termos mundiais", revelou ainda o médico, sublinhando que o consumo médio de litros de álcool puro por habitante tinha vindo a baixar ligeiramente, tendo atingido em 2015 os 11,9, mas que o valor voltou a subir em 2019, registando 12,1.

"Parece um valor pequeno, mas entrámos em contraciclo com o resto da Europa e, por isso, é uma preocupação acrescida”, alerta o responsável.