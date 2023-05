A Europa é para os melhores

Foram dois grandes jogos entre as quatro melhores equipas da Europa na atualidade. Nada ficou decidido, embora o Inter esteja mais próximo do jogo decisivo depois de encostar às cordas o poderoso Milan, que teve Rafael Leão a ver o jogo no banco devido a lesão muscular, mas deve estar presente no jogo da segunda mão a realizar na próxima semana. O grande jogo das meias-finais era, sem dúvida, o Real Madrid-Manchester City que acabou empatado (1-1) com dois excelentes golos de Vinícius Júnior e de De Bruyne. A grandeza das equipas e a qualidade dos jogadores só podia dar uma partida muito rica taticamente e com jogadas extraordinárias, só ao alcance dos fora de série. O City teve mais posse de bola (57% contra 43%), fez mais ataques (51 e 36) e teve mais remates enquadrados com a baliza (6 contra 3). Foi um jogo digno da uma final da Liga dos Campeões.

O atual campeão europeu marcou primeiro e os ingleses empataram já na segunda parte, um golo polémico já que a bola passou por completo a linha lateral na jogada que deu o golo do empate, uma falha do árbitro assistente acompanhada pelo VAR (as imagens virtuais confirmam isso). «A bola estava fora, a tecnologia assim o mostra, é estranho que o VAR não visto isso», reclamou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que concluiu: «Podíamos ter saído com a vitória». Pep Guardiola optou por não comentar a arbitragem de Soares Dias, e apenas disse «quando estávamos melhores eles marcaram, na segunda parte foi o contrário. A segunda mão vai ser uma final, estamos ansiosos», referiu o treinador do City.

A outra meia-final colocou frente a frente as duas equipas de Milão. Foi surpreendente a forma como o Inter ganhou vantagem (2-0) sobre o inofensivo Milan, que efetuou apenas dois remates à baliza durante os 90 minutos.

Na próxima semana disputa-se a segunda mão que vai ditar os finalistas de dia 10 de junho, em Istambul (Turquia). O Manchester City vai tentar desforrar-se da eliminação frente ao Real Madrid nas meias-finais da época passada. Ao minuto 90 o City estava apurado, mas nos descontos o Real Madrid marcou dois golos e acabou por eliminar os ingleses no prolongamento. Essa dolorosa eliminação levou Guardiola a dizer: «Tenho uma ideia sobre o que fazer. Teremos de defender ainda melhor e talvez possamos atacar de forma um pouco diferente». O Real Madrid consegue transcerder-se sempre que está em dificuldades numa competição que já venceu por 14 vezes. Thibaut Courtois mantém a confiança: «Embora seja fora de casa, somos muito bons em jogos importantes, espero que a equipa encare as coisas dessa maneira, mesmo sendo o City», disse o guarda-redes. O Milan tem uma tarefa complicada: recuperar da desvantagem de dois golos perante o Inter, que é muito forte a defender.