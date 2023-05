Marcelo vai ser testemunha de António Costa contra Carlos Costa

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou ser testemunha de António Costa no processo contra o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. A notícia é avançada, esta quinta-feira, pelo jornal Expresso.

Foi no livro “O Governador”, lançado em novembro do ano passado, que Carlos Costa acusou o primeiro-ministro de intromissão política junto do supervisor bancário no polémico caso de Isabel dos Santos. Costa decidiu avançar com um processo contra o ex-governador do Banco de Portugal, por ofensa à sua honra.

No livro, Carlos Costa alega que foi pressionado pelo chefe do Governo para não retirar Isabel dos Santos do banco BIC.

Negando as declarações, no dia da apresentação do livro, António Costa, por o ex-governador do Banco de Portugal não ter "retratado, nem pedido publicamente as desculpas que eram devidas", constituiu um advogado.