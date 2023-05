Realizadas 30 buscas devido a contrabando de tabaco e fraude fiscal

Foram feitas, esta quinta-feira, um total de 30 buscas nos distritos de Lisboa, Setúbal, Faro, Porto, Coimbra, Braga e na região da Madeira, na sequência de uma investigação sobre contrabando de tabaco e fraude fiscal.

O Ministério Público, em comunicado, informa que as trinta buscas efetuadas, domiciliárias e outras, procuraram investigar "factos suscetíveis de constituir crimes de introdução fraudulenta no consumo, de contrabando e de fraude fiscal".

Em causa, estão "suspeitas de introdução em Portugal de elevadas quantidades de tabaco, com origem em Marrocos, sem o pagamento dos impostos devidos, cujo valor ascende a cerca de sete milhões de euros”.

A investigação contou com a coadjuvação do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Direção de Serviços Antifraude Aduaneira da Autoridade Tributária (AT).

Nas diligências participam cerca de 80 militares da GNR, cerca de 20 inspetores da AT e duas equipas da Polícia de Segurança Pública (PSP).