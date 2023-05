PJ deteve suspeitos da morte do pianista Pedro Queiroz

A Polícia Judiciária, realizou uma operação que permitiu identificar e deter, fora de flagrante delito, três homens, de 27, 46 e 47 anos, e uma mulher de 45, por indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física graves, tráfico de estupefacientes, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e profanação de cadáver, de um homem de 62 anos.

Os crimes em investigação dizem respeito ao corpo encontrado amarrado no dia 16 de março no interior de um poço na localidade do Penteado – Moita, que mais tarde viria a ser identificado como o pianista Pedro Queiroz.

Durante as diligências foi possível concluir que a vítima, “consumidora de produto estupefaciente, se terá desentendido com um dos ora detidos seu fornecedor. Desse desentendimento, que ocorreu na residência do fornecedor, este, juntamente com um dos detidos, agride de forma violenta a vítima, deixando-a inanimada. Em seguida, é amarrada, amordaçada e fechada no interior da casa de banho, local onde vem a falecer, dias depois”, explica a PJ em comunicado.

Três dos detidos, decidiram em conjunto desfazer-se do corpo, atirando-o para o poço, onde foi depois encontrado.

Na origem da situação está o facto de os detidos saberem que a vítima era uma pessoa financeiramente estável e pretendiam apoderar-se do dinheiro da mesma, para a aquisição de bens.

Dois dos detidos já têm antecedentes criminais, pelos crimes de tráfico de estupefaciente e roubo e, os quatro, irão serão presentes a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação.