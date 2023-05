Morreu o motorista do autocarro que se despistou na Madeira em 2019

O motorista do autocarro de turismo que se despistou na Madeira em 2019, provocando a morte a 29 turistas, morreu no hospital do Funchal.

O homem, de 62 anos, único arguido no processo judicial sobre o acidente, esteve internado no Hospital dos Marmeleiros e nos cuidados paliativos na unidade hospitalar Dr. João de Almada, segundo a imprensa madeirense.

O Ministério Público, contactado pela agência Lusa, adiantou não ter ainda conhecimento formal da morte do arguido, quando a receber deverá ocorrer o arquivamento do processo, devido à extinção da responsabilidade criminal.

Recorde-se que o autocarro, com 55 passageiros a bordo que seguiam para um restaurante, despistou-se em abril de 2019, ao final da tarde caindo numa habitação

As vítimas mortais, das quais 17 eram mulheres e 12 homens - entre 40 e 50 anos -, tinham todos nacionalidade alemã.

Dos 27 feridos, apenas dois eram de nacionalidade portuguesa, a guia intérprete que acompanhava o grupo e o motorista, que morreu agora.