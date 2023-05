INE. Inflação abrandou para 5,7% em abril

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) baixou para 5,7% em abril, uma descida de 1,7 pontos percentuais face a março, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

Tendo em conta o quadro apresentado no site do INE, a desaceleração fica a dever-se em especial à queda nos preços da energia. Pelo contrário, os bens alimentares continuam a registar um valor alto.

Sublinhe-se que este é já o sexto mês consecutivo de abrandamento da subida de preços.