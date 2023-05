Alemanha. Tiroteio em fábrica da Mercedes faz um morto

As autoridades alemãs detiveram um homem suspeito de abrir fogo numa fábrica da Mercedes, em Sindelfingen, matando uma pessoa e deixando outra gravemente ferida, esta quinta-feira.

Os motivos do ataque são ainda desconhecidos, segundo o jornal alemão Bild. As autoridades informaram apenas, nas redes sociais, que estava a decorrer uma operação policial no local.