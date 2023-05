Há Autodeterminação aos 10 anos­­?

Será que os Pais já não podem educar os filhos como entendem, ou isso deve ser considerado abuso de autoridade dos Pais e Violência Doméstica? E o Estado poderá incorporar, um adolescente com 12 anos nas Forças Armadas? Pode ou não? Será a Assembleia da República a determinar tudo isto? Qual o papel legal dos Pais e até onde podem ir? Será o Estado responsável pela Educação dos Jovens ou os Progenitores? E se os Jovens pedirem a Protecção do Estado com renúncia à orientação dos Pais? Afinal um adolescente de 12 anos é inimputável ou pode ser responsável pelos seus actos e condenado a uma pena de prisão? E pode renunciar à sua nacionalidade e solicitar outra de acordo com a sua exclusiva vontade? Enfim tudo isto, no campo da Educação da Juventude, está a complicar-se, e tudo começou com a utilização dos sanitários que os adolescentes que quiserem utilizar na Escola, que também serão extensivos aos Docentes e Funcionários.

Será a Autodeterminação dos Menores, a começar pelo sexo que se pretende ter, sem que cientistas possam intervir com terapias correctivas, pois serão proibidas pela Assembleia da República. Significa isto que atingimos um ponto de não retorno, em relação à Educação da Juventude, em que são excluídos Médicos, Cientistas, Educadores, e em alguns casos, até os Progenitores, e a Assembleia da República a tomar, nas suas mãos, o papel do Ministério da Educação e, em certos casos, dos próprios Progenitores.

E tudo começou com a utilização da casa de banho (sanitários) com a qual se sentissem mais confortáveis e mias identificados com o seu género actual, ou aquele que gostariam de ter. E tudo o resto, como vai ser? Quem vai corrigir o rumo que a maioria achar que está errado? Quem?

E quando será alguém responsabilizado por tudo isto se se vier a provar que está tudo errado?

O que é a Autodeterminação? A quem deve ser atribuída a responsabilidade pela herança de um Legado Civilizacional, ou seja, Cultural, como a Língua, Usos, Costumes e Tradições incluídos, que vão caracterizar essa geração, com uma Ética, com uma Moral errada de várias gerações que acabam por moldar o carácter dessa geração que está sujeita à mudança imposta por pessoas aventureiras, quiçá com pouca literacia e muita aventura à mistura.

Precisamos de um Ministério da Educação com maior Autoridade, com maior Determinação, com mais Respeito pela conservação do legado recebido da geração anterior, para garantir que esse legado não se vai perder e cumprirá o seu destino geracional.

O Ministério da Educação, não se pode desgastar, com a greve dos professores, confundindo a sua função principal com o enfrentar uma greve com problemas herdados de vários Governos anteriores e uma miscelânea de ideologias políticas, multifacetadas, da extrema esquerda à extrema direita, sem se conseguir vislumbrar um caminho sério e que de facto ponha ordem e disciplina no Ministério mais importante para a determinação da Juventude que é, sem dúvida, o Mistério da Educação, que, no passado já foi chamado da Instrução.

Sociólogo