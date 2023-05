Médico violava pacientes durante consulta num hospital do Norte do país

A Polícia Judiciária deteve um médico, de 60 anos, suspeito de violar e de coagir pacientes a práticas sexuais durante as consultas num hospital público no norte do país.

O suspeito dizia às vítimas que os atos sexuais o poderiam ajudar a efetuar o diagnóstico correto., segundo as autoridades.

"As vítimas, embora constrangidas, submetiam-se às referidas práticas, dada a situação de dependência em que se encontravam, bem como pela ignorância face aos alegados atos médicos em curso", lê-se no comunicado da PJ.

O médico, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório tendo ficado suspenso “suspensão de funções em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado e proibição de contactos com as vítimas e testemunhas do inquérito".