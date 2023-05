Mourinho desmente: "Nunca falei com o Paris Saint-Germain"

José Mourinho desmentiu, esta quarta-feira, a sua ida para o Paris Saint-Germain no final da época, como tem sido noticiado pela imprensa desportiva internacional.

O português deixou claro que não houve qualquer contacto com os franceses.

"Se telefonaram, não me encontraram. Nunca falei com eles [PSG]", garantiu Mourinho, na antevisão do jogo da Roma contra o Bayer Leverkusen da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

A rádio RMC Sport avançou, na segunda-feira, que José Mourinho seria o substituto de Christophe Galtier no comando técnico do PSG na próxima época.

Recorde-se que o ‘special one’ tem contrato com a Roma até 2024.