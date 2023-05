Portugueses detidos em Espanha por tráfico de seres humanos

A Polícia Judiciária deteve dois cidadãos portugueses, suspeitos da prática do crime de tráfico de pessoas em Espanha.

A operação desencadeada no passado dia 4 de maio, no País Basco, com o nome de “WORKER”, permitiu desmantelar um grupo criminoso e a libertação de 15 cidadãos portugueses que se encontravam numa situação de ‘escravatura moderna’, explicou a PJ em comunicado.

As vítimas saíam de zonas rurais do Norte de Portugal, e eram transportadas para as zonas onde tinham de trabalhar, sem apoios familiares e em estado de total vulnerabilidade.

“Ficavam alojadas em casas velhas e insalubres e eram obrigadas a realizar jornadas de trabalho de 12 horas diárias, sete dias por semana, em condições infra-humanas, sob coação e ameaças permanentes”, acrescentou a autoridade.

As vítimas foram, entretanto, acolhidas por instituições espanholas, para depois serem levadas para Portugal.

Os detidos, de 36 e 42 anos, residentes em Espanha, já com antecedentes criminais por este tipo de crime, foram presentes às autoridades competentes do Reino de Espanha, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.