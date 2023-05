Migrantes aguardam na fronteira entre EUA e México pelo fim do Título 42

Dezenas de milhares de migrantes aguardavam ao longo da fronteira norte do México para atravessar para os Estados Unidos após o fim do Título 42, uma medida adotada pelo ex-presidente Donald Trump, em 2020, e posteriormente expandida pelo atual Presidente, Joe Biden, para expulsar migrantes sob pretexto da pandemia covid-19, uma declaração de emergência que está prestes a acabar.

Segundo a agência EFE, vários migrantes, que não se identificaram, afirmaram estar sobrecarregados e cansados com a incerteza sobre o seu futuro, situação agravada porque não sabem como vai funcionar o novo Título 8, que reúne todas as leis migratórias dos Estados Unidos e que fornece procedimentos de deportação acelerada para requerentes de asilo cujas histórias parecem carecer de credibilidade.

A região enfrenta um fluxo migratório sem precedentes, com mais de 2,76 milhões de imigrantes indocumentados interceptados pelos Estados Unidos na fronteira com o México em 2022.

Face a toda a situação e para ajudar as autoridades locais, os Estados Unidos adotaram novas restrições ao direito de asilo, antes da mudança legal, e mobilizaram mais de 25 mil agentes, nomeadamente, mais de 24 mil agentes e agentes da lei, assim como mais de 1.100 coordenadores" da polícia de fronteira, além do mais, ainda estão presentes 1.500 militares enviados pelo Ministério da Defesa, em reforço aos 2.500 já no local.