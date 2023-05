Homem resgatado de um poço em Viana do Alentejo

A GNR resgatou, na terça-feira, um homem de 42 anos que caiu no interior de um poço, em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo.

Na sequência de um alerta a dar conta de que um homem teria caído dentro de um poço com água, os militares da GNR foram até ao local “onde verificaram que o poço tinha cerca de oito metros de profundidade e que se encontrava com água, estando o indivíduo a boiar no fundo do poço com recurso a uma prancha de madeira”, explicou a GNR em comunicado.

Durante a operação de resgate, a GNR com a ajuda de outros populares que estavam no local e com recurso a uma corda conseguiram içar o indivíduo até próximo do topo do poço e através da formação de um cordão humano, os militares conseguiram alcançar o homem e resgatá-lo em segurança.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo e levado para uma unidade hospitalar em Évora.