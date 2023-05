Conflito no Sudão poderá levar 19 milhões de pessoas a sofrer com a fome

O conflito no Sudão poderá provocar a insegurança alimentar no país e atingir níveis recorde, com mais de 19 milhões de pessoas afetadas, ou seja, dois quintos da população.

O alerta foi feito pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas que revelou que entre 2 a 2,5 milhões de pessoas vão passar fome nos próximos meses, como resultado da violência que continua a assolar o país.

"Os maiores picos de insegurança alimentar são esperados nos estados de Darfur Ocidental, Kordofan Ocidental, Nilo Azul, Mar Vermelho e Darfur do Norte. Entretanto, o custo dos alimentos está a subir em todo o país e prevê-se que o preço dos produtos básicos aumente 25 por cento nos próximos três a seis meses", acrescentou o PAM na nota.

O violento conflito no Sudão coloca o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, e o seu adjunto e opositor, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as forças paramilitares de apoio rápido.

Estes combates foram despoletados devido ao fracasso das negociações para a integração dos paramilitares nas forças armadas, no âmbito de um processo de transição política no Sudão.