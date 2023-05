Reagendada leitura do acórdão do processo dos emails do Benfica

A leitura do acórdão do julgamento do processo de divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, estava prevista para esta sexta-feira, mas foi adiada, outra vez, para 12 de junho.

A informação foi confirmada por fonte judicial, citada pela agência Lusa.

Sublinhe-se que este é o segundo reagendamento da leitura do acórdão, que chegou a estar prevista para o final de março, tendo sido adiada para 12 de maio, na sequência do agravamento dos crimes imputados a Francisco J. Marques e Diogo Faria.