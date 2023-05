Campus de Justiça. Começa hoje julgamento contra Mamadou Ba por difamação de Mário Machado

O início do processo de difamação que opõe Mário Machado e Mamadou Ba tem início esta quarta-feira, no Juízo Local Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, depois de ter sido adiado devido a greve de funcionários judiciais.

Mário Machado acusa Mamadou Ba de difamação, publicidade e calúnia.

O processo segue para julgamento na sequência da pronúncia decidida pelo juiz Carlos Alexandre.

A ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem consta da lista de testemunhas do ativista Mamadou Ba.

Em causa estão as mensagens publicadas por Mamadou Ba nas redes sociais, nas quais o ativista chamou “assassino” a Mário Machado, referindo-se ao caso do cabo-verdiano Alcindo Monteiro, morto em Lisboa, em junho de 1995, por elementos de um grupo de "skinheads".

Mário Machado estava ligado ao grupo, mas não foi condenado por homicídio no julgamento pela morte de Alcindo Monteiro, decidiu, por isso, apresentar queixa-crime contra Mamadou Ba por difamação, publicidade e calúnia.