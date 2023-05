Marcelo diz que Portugal "será sempre" pró-europeu

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que Portugal “é, sempre foi e e será sempre” um país com estabilidade política.

Em conferência de imprensa conjunta com Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, esta quarta-feira, o Presidente da República afirmou que Portugal continua a apoiar o projeto europeu.

“Sete anos e uns meses [depois de ser eleito] tratava-se de reafirmar o óbvio, que era pró-europeu, independentemente do Presidente ou do primeiro-ministro", disse Marcelo, numa época em que dois partidos – BE e PCP – “tinham criticado a União Europeia e os valores europeus”.

Sobre a guerra na Ucrânia, o Presidente reafirmou que a invasão russa é “ilegal, injusta e imoral” e um “erro chocante da Federação Russa”, tendo a UE respondido “com unidade, solidariedade e visão de futuro”.

Por sua vez, sobre a eleições europeias, que irão acontecer em junho de 2024, Roberta Metsola recordou que Portugal preferia alterar a data, uma vez que calha a uma véspera de feriado, sendo preciso unanimidade para a mudar. No entanto, caso tal não seja possível, a opção será "apelar ao voto" e relembrar a importância do ato eleitoral.